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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارة نقل وملاكي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخصان في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخري ملاكي، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم بمدخل مدينة أبشواي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة شخصين.

نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام

وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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