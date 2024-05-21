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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين

اشتباكات في جنين
اشتباكات في جنين
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عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديو لوقوع اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين وسقوط ضحايا جُدد، اليوم الثلاثاء.
وفي نفس السياق، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن هناك 5 شهداء بينهم طبيب خلال اقتحام الاحتلال المدينة ومخيمها.
وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، أن رئيس قسم الجراحة استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى.

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