فيديو.. اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديو لوقوع اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين وسقوط ضحايا جُدد، اليوم الثلاثاء.

وفي نفس السياق، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن هناك 5 شهداء بينهم طبيب خلال اقتحام الاحتلال المدينة ومخيمها.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، أن رئيس قسم الجراحة استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى.