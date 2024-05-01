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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مصدر رفيع المستوى: استمرار جهود التوصل لاتفاق الهدنة في غزة وحسم نقاط الخلاف

حرب غزة
حرب غزة
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أكد مصدر مصري رفيع المستوى، استمرار جهود التوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية، لافتا الى وجود مشاورات مصرية مع كافة الأطراف المعنية  لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفيين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع،  واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشيخ تميم