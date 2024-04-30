تجديد حبس المتهم بالاعتداء على ابنته وحملها سفاحا بالقليوبية

جددت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم "ع.م" المتعدي على نجلته جنسيًا، وحملها سفاح منها 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، وهيثم محمد جمال الدين.

تتلخص الواقعة فيما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بتاريخ 4 / 12 / 2023 و الثابت به حضور المجني عليها "حياه ع م" 16 سنة، وقررت بقيام والدها المتهم "عمرو م ن" بالاعتداء عليها جنسيًا بمسكنهم أربعة مرات على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الحاليين، وأنها قد حملت منه سفاحًا جراء ذلك.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المجني عليها "حياه ع م"، شهدت بقيام والدها المتهم بالاعتداء عليها جنسيا، ومعاشرتها كرها، عنها بأن قام بتكميمها بغطاء رأس قماشي، وقام بضربها مستغلاً فارق القوة الجسدية بينهما للسيطرة عليها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أربعة مرات على مدار شهري أكتوبر، ونوفمبر الحاليين.

وشهدت أنها عقب أن شعرت بإعياء الحمل توجهت إلى أحد المعامل والتي أظهرت نتيجتها إيجابية الحمل، وعقب ذلك توجهت رفقة والدها المتهم إلي أحد أطباء النساء والولادة الذي أكد ذات الخبر، وأن والدها قد أخبر الطبيب أنه يرغب في إسقاط الحمل ليوصيه الطبيب بأحد العقاقير التي تناولتها المجني عليها في اليوم التالي لتتفاجأ بنزيف في ذات اليوم.

وباستجواب المتهم "عمرو م ن"، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، لذلك قررت النيابة العامه بندب أحد السادة الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها "حياه ع م" وذلك لبيان عما إذا كانت توجد بها ثمة إصابات من عدمه، وبيان عما إذا كانت تحتوي المسحة بالحامض النووي الخاص بالمتهم.

وكذلك بيان عما إذا كانت المجني عليها حاملاً من عدمه وفي الحالة الأولي بيان الوضع الطبي لذلك الحمل، وبيان عما إذا كانت قد تعرضت لثمة محاولات إجهاض من عدمه، وفي الحالة الأولي بيان العقار المستخدم في ذلك على أن يعد تقريراً طبياً مفصلاً نوافي به فور الإنتهاء منه، وأثبت تقرير الطب الشرعى أن المعتدي على المجني عليها والمتسبب في حملها هو والدها.