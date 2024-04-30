القاهرة الإخبارية: ارتفاع أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية عبر منفذ رفح

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه بالتزامن مع تصريحات المسؤول المصري رفيع المستوى بأن أعداد شاحنات المساعدات ترتفع بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وتحديدا بداية من الأسبوع المقبل، بدأت بالفعل زيادة كبيرة لأعداد الشاحنات التي تتدفق إلى الأراضي الفلسطينية لترتفع إلى 266 شاحنة حتى هذه اللحظة، يضاف إليها 6 شاحنات للمحروقات.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك احتياجا كبيرا لهذه المحروقات والمساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما صرح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، صباح اليوم، بأنه يتزامن مع المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء هذه الحرب، أن هناك معاناة جديدة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأطفال ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم.

وأشار إلى أن هذا يعكس المعاناة الكبيرة التي بدأت بالفعل تحلق في الأفق، ويظهر أثرها بشكل تباعا، وبالتزامن مع ذلك هناك استقبال لحالات الإصابة من خلال منفذ رفح البري، وصل عدد المصابين الذين تم استقبالهم من هيئة الإسعاف المصرية المتأهبة على مدار الساعة إلى 35 حالة وتحويلها للمستشفيات المصرية.