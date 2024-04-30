الأرصاد: استقرار الطقس الفترة الحالية وانخفاض درجات الحرارة ليلا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية الفترة الحالية، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام خلال فترة النهار فيما تنخفض ليلا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الطقس في النهار سيكون ربيعيا في القاهرة الكبرى وشديد الحرارة بالمناطق الجنوبية، وذلك بسبب أشعة الشمس، بينما تسجل درجات الحرارة في المساء 17 درجة، لافتا إلى قدوم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر برياح سرعتها بين الـ 30 و35 كيلومترا على الساعة، وأن بعض المناطق ستتعرض للأمطار مثل سيناء ودهب وشرم الشيخ، وهناك سيول بجنوب سيناء.