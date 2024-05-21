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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

محمد علي موحدي كرماني
محمد علي موحدي كرماني
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، بأن محمد علي موحدي كرماني، انتخب رئيسًا لمجلس خبراء القيادة لمدة عامين.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن كرماني انتخاب رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا.

وانطلقت حفل افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في المبنى القديم لمجلس الشوری الإسلامي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طهران، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر الذي يتولی المهام التنفیذیة للبلاد بعد مقتل الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي. 

وجرت انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا في الأول من مارس الماضي، تزامنا مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

ما هو مجلس خبراء القيادة في إيران:

ينتخب مجلس القيادة الإيراني لمدة 8 سنوات وينتخب من قبل الشعب، وهو إحدى المؤسسات الإيرانية، ومهمته الأساسية انتخاب قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه.

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