انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، بأن محمد علي موحدي كرماني، انتخب رئيسًا لمجلس خبراء القيادة لمدة عامين.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن كرماني انتخاب رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا.

وانطلقت حفل افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في المبنى القديم لمجلس الشوری الإسلامي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طهران، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر الذي يتولی المهام التنفیذیة للبلاد بعد مقتل الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي.

وجرت انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا في الأول من مارس الماضي، تزامنا مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

ما هو مجلس خبراء القيادة في إيران:

ينتخب مجلس القيادة الإيراني لمدة 8 سنوات وينتخب من قبل الشعب، وهو إحدى المؤسسات الإيرانية، ومهمته الأساسية انتخاب قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه.