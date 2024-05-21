العمل: ختام فعاليات الدورات التدريبية المجانية على برامج التسويق الإلكتروني بأسيوط

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات برامج التدريب المهني المجانية على مهن التسويق الإلكتروني، وصيانة المحمول، والتفصيل والخياطة.

جاء ذلك في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ60 شابا وفتاة خريجي البرامج التدريبية المنتهية، بعد إتمام التدريب النظرى والعملى واجتياز الاختبار النهائى بنجاح، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، والذي تتضمن إستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء التسويقي، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الدورات التدريبية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين، على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي والمهن المستحدثة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح مثل هذه البرامج باعتبارها أحد الأسباب الرئيسة في تنمية وبناء الدولة المصرية ، وأحد الركائز التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومى ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وأضاف مدير المديرية ان ذلك التدريب ياتى فى ضوء جهود وزارة العمل لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية من أجل تأهيل الشباب وتنمية مهاراته المهنية، حيث أن تلك الدورات ستساعد الشباب في أن يضع قدماً على سلم الوصول في الحصول على مهنة تشكل في المستقبل القريب مصدراً أساسياً للدخل والعيش كريم بإعتبار أن تلك المهن التي تم التدريب عليها من المهن المدرة للدخل ، ووجه الخريجين الشكر والتقدير إلى وزير العمل حسن شحاتة على كل ما يقدمه من دعم لشباب مصر ، كما أبدى المتدربون سعادتهم بمثل هذه البرامج متمنين تعميمها على نطاق واسع بين صفوف الشباب.

وأشار مدير المديرية إلى أن المتدربين خلال التدريب يحصلون على بدل انتقال نقدي يومياً، مع وجبة خفيفة ، فضلاً عن أنه يتم تسليمهم الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية لهم في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، منوهاً إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات المتاحة وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية تتمثل في الآتي : صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، على أن يتم التقدم بها إلى مقر المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث، شارع محمود فهمي النقراشي.