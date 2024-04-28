طلب إحاطة بشأن تردي أوضاع عازفي الأوركسترا بالأوبرا

تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الثقافة، بشأن وجود أزمة بين عدد كبير من عازفي أوركسترا أوبرا القاهرة ورئيس الأوبرا، بسبب مطالبهم بضرورة تعديل عقودهم ومعاملاتهم المادية التي تربطهم بالأوبرا، ومطالبتهم برفع وتحريك أجورهم حتى تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، ولهذا السبب شهدت الأوبرا تأجيل الحفلات الخاصة بالأوركسترا.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إنه لأول مرة في تاريخ الأوبرا، نشاهد وقفات احتجاجية وأيضاً تقديم عدد من الاستقالات من عازفي أوركسترا القاهرة، اعتراضا على الوضع المالي المتردي للعازفين ولمطالبهم بالحصول على جميع حقوقهم المالية، ومستحقاتهم المتأخرة، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة نظرًا لأهمية الموضوع لمناقشته.