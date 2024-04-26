الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار وتحذر من شدتها في الجنوب

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة والوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة ولكنها لن تؤثر على أي أنشطة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، الجمعة، أن الأمطار ستكون متوسطة ورعدية على جنوب البلاد وقد تصل الى حد السيول في جنوب سيناء. وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة حتى غدًا السبت، ولذلك على الجميع توخي الحذر من حالة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة نسبيا يستمر طوال الأسبوع الحالي.