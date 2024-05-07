وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر بقصفه مدينة رفح

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن حركة "حماس" قدمت عرضًا مناسبًا لحكومة نتنياهو للتواصل إلى اتفاق بين الطرفين، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار الصفدي أن نتنياهو إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق حقًا فسوف يوافق على عرض حركة حماس بجدية، ولكنة يعرض الاتفاق للخطر من خلال قصف مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية من جديد بشكل مكثف على شرق مدينة رفح الفلسطينية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة شرق المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع مواصلة طائرات الاحتلال تنفيذ أحزمة نارية على أحياء شرق مدينة رفح.