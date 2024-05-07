"متحدث فتح" لـ"القاهرة الإخبارية": أهداف إسرائيل بعيدة تمتد لتدمير غزة وشعب فلسطين

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 12:21 ص

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلية بعيدة تمتد لتدمير قطاع غزة وشعب فلسطين.

وأضاف نزال في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يبدو أن إسرائيل لا تريد التقاط فرصة موافقة حماس على وقف إطلاق النار، وواضح أن دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والوسيط الآخر قطر والولايات المتحدة دفعوا حماس ونصحوها بالموافقة، لكن هذا لا يتطابق مع ما تريد.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية: "إسرائيل لو كانت تريد إنهاء هذه الحرب تستطيع أن تبادل كل الأسرى والرهائن الإسرائيليين مع الرهائن الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أن إسرائيل تريد المزيد من التعقيد والبحث في تفاصيل التفاصيل وطرح شروط جديدة باستمرار لكي تكسب الوقت فيما هو مطابق مع نهج نتنياهو وهو التمسك بالسلطة واستخدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإحكام وتعميق قبضة اليمين الإسرائيلي على السلطة وعدم التخلي عنها".

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات جوية متواصلة على مدينة رفح الفلسطينية، كما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع المسيرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

منذ قليل، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب تطالب نتنياهو بالموافقة على مقترح وقف الحرب واستعادة الأسرى.