التصريح بدفن جثة فتاة صدمها قطار بالبدرشين

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة فتاة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين، وذلك عقب مناظرة جثمانها والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بفتاة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "جنى م م ع" 16 سنة، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمها قطار مما تسببت في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.