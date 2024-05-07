"الصحة العالمية": العملية العسكرية في رفح ستُفاقم الكارثة الإنسانية

حذرت مُنظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية، وأن النزوح الجديد سيضاعف مستويات الجوع.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مارجريت هاريس: بالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل والنظام الصحي المعطل، فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية الإغاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار.

وحذرت هاريس، من أن موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح.