قصف مدفعي إسرائيلي متواصل يستهدف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا مكثفًا ومتواصل على المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع مواصلة طائرات الاحتلال تنفيذ أحزمة نارية على أحياء شرق مدينة رفح.

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحري وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت الحكومي.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها المتواصل لمخيم طولكرم ، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل المخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جلبون، شمال شرق مدينة جنين ، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل القرية، كما فتش جنود الاحتلال عددا من المنازل.