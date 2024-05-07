الاحتلال يكثف غاراته الجوية على شرق رفح الفلسطينية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية من جديد بشكل مكثف على شرق مدينة رفح الفلسطينية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة شرق المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع مواصلة طائرات الاحتلال تنفيذ أحزمة نارية على أحياء شرق مدينة رفح.

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحري وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت الحكومي.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها المتواصل لمخيم طولكرم ، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل المخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جلبون، شمال شرق مدينة جنين ، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل القرية، كما فتش جنود الاحتلال عددا من المنازل.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الإسرائيليين والشرطة الإسرائيلية في شوارع تل أبيب مطالبين الموافقة على مقترح وقف الحرب واستعادة الأسرى.