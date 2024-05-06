مواجهات بين شرطة الاحتلال والمحتجين الإسرائيليين المطالبين بالموافقة على صفقة التبادل بتل أبيب

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تحاول تفرقة المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع رئيسية في تل أبيب احتجاجا على عدم إعطاء الموافقة السياسية الرسمية من مجلس الحرب ونتنياهو بعدما أعلنت حركة حماس قبول صفقة التبادل والمقترح المصري، مشيرةً إلى أن هناك حاجة إلى السير في طرق ملتوية بسبب تعدد نقاط التظاهر.



وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تحاول هذه العائلات الضغط على مجلس الحرب، إذ أصدر مكتب نتنياهو بيانا أوضح فيه أن مجلس الحرب قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لممارسة الضغط على حركة حماس لتعزيز إطلاق سراح المحتجزين وتحقيق كل أهداف الحرب".



وتابعت: "وبالتوازي مع هذا القرار، جرى الإعلان أن إسرائيل سترسل وفدا للوسطاء، أي إلى القاهرة لاستنتاج إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط تقبلها إسرائيل".