شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا في حي تل السلطان غربي مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة أرض البراهمة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية.

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية من بشكل مكثف على شرق مدينة رفح الفلسطينية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة شرق المدينة.

كما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع مواصلة طائرات الاحتلال تنفيذ أحزمة نارية على أحياء شرق مدينة رفح.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحري وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت الحكومي.