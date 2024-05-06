محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة ربة منزل، في اتهامها بقتل زوجها من غير إصرار أو ترصد.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (١٨١٦١/٢٠٢٣- جنايات مركز أوسيم- المقيدة برقم ٤٤٤٠/٢٠٢٣- كلي شمال الجيزة) بأن خلافا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

وفي تحقيقات النيابة قالت المتهمة "سومة .ع. ه" في تحقيقات النيابة، أنه قررت بأنه إثر خلافات زوجية فيما بينها والمجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب "صلاح .خ. ز" من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك إثر خلف سابق فيما بينها.