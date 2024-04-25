نجاة فريق أممي بغزة بعد قصف قريب أثناء زيارة موقع الرصيف البحرى

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة حادثة قصف قرب موقع الرصيف البحري في غزة، حيث أشار إلى أن فريق الأمم المتحدة في المنطقة كان مضطرًا للجوء إلى المأوى بعد سقوط قذيفتين قرب الموقع أثناء زيارتهم.

ومن جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها، مما يهدد بتعطيل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

ووجهت الوزارة نداءً إلى جميع المنظمات والجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الوقود الضروري لضمان استمرار تشغيل المولدات وتقديم الخدمات الطبية بشكل مستمر للمرضى والمحتاجين، وللمساهمة في الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.