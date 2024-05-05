سباح سعودي من ذوي الهمم يجتاز التدريبات الأولية المؤهلة لعبور المانش بالغردقة

أنهي اليوم الأحد، السباح السعودي فيصل القصيبي، من ذوى الهمم "داون سيندرم" تدريبات السباحة بالغردقة المؤهلة لعبور بحر المانش في أغسطس القادم بعد مرو ٥ أيام من التدريبات المستمرة، تحت رعاية وإشراف وتدريب السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي اليوم، أن السباح أنهي التدريبات الأولية لتأهيله لعبور بحر المانش بعد أن اجتاز مراحل التدريب بكفاءة عالية وسوف يعود في شهر يونيو المقبل لاستكمال التدريبات.

وأضاف شلبي أن مشاركة اصحاب الهمم لرؤية ٢٠٣٠ بالسعودية كانت حافزا لفيصل لمحاولة عبور بحر المانش ومشاركة أصحاب الهمم فى مثل هذا المحافل الدولية تساعدهم على الاندماج الاجتماعي وتساعد على رفع معنويات الأسرة مما له الأثر الطيب على مسيرة السباحين.

وقال شلبي إنه حريص على رعاية الأبطال من اصحاب الهمم في الوطن العربي متلازمة دوان لتأهيلهم لعبور بحر المانش وإنجاز بطولات عالمية.

يذكر أن بحر المانش يربط بين انجلترا وفرنسا وينطلق السباح إما من كاب جريز نيز في فرنسا، أو من شاطئ شكسبير في دوفر، في بريطانيا، وتبعد هاتـان النقطـتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5كم، و السباحين يتبعون طريقاً منحنياً يتراوح طوله بين 37 و64 كم بسبب التيارات البحرية القوية.