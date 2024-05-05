الصومال وأذربيجان يبحثان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية

أعرب نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتعاون في إطار المنظمات الدولية، ولاسيما الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدان أهمية استمرار الدعم المتبادل المقدم للمرشحين والمبادرات داخل المنظمات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال لقاء جامع وبيراموف على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة بانجول بدولة جامبيا، حيث بحثا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان، خلال اللقاء، إلى الإمكانات الواسعة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، فضلًا عن الشراكات في مجال الطاقة البديلة والمجال الإنساني والتعليمي، حيث تمت الموافقة على مشاركة الطلاب الصوماليين في برنامج المنح الدراسية الذي أقامته أذربيجان لدول منظمة التعاون الإسلامي.

ومن جهته، أكد وزير خارجية أذربيجان أن بلاده خلال رئاستها لتحالف حركة عدم الانحياز، بذلت قصارى جهدها لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز مصالحها في المحافل الدولية، كما أكد أن الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي ستستضيفها أذربيجان هذا العام، ستخلق فرصًا مواتية للتعاون.