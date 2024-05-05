القاهرة الإخبارية: أي تعميق في العملية العسكرية الإسرائيلية سيؤدي لانهيار تام بالمنظومة الصحية بغزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إنه وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بقطاع غزة شهيد وعدد من الإصابات عقب شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها باتجاه منطقة طريق "المصدر" في المنطقة الشرقية للمحافظة.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية لا زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام، وتقوم بتكثيف غاراتها باتجاه مناطق متعددة في القطاع.

وأوضح أن المستشفيات في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وبشكل مباشر، استهدف المستشفيات والمرافق والطواقم الطبية، ولم يتبق من هذه المستشفيات سوى ثلاثة تقع في الوسط والجنوب، وفي حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بعملية عسكرية تجاه رفح الفلسطينية فإنه سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وأي تعميق في العملية العسكرية الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار تام في المنظومة الصحية بغزة.

ولفت أن المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية لا زالت تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية، قد تكون الساعات المقبلة تحمل المزيد من الأخبار وطبيعة الرد الإسرائيلي خاصة أنه من المنتظر أن يكون اجتماع "الكابينيت" الإسرائيلي مساء اليوم، وما يصدر عنه من قرارات خلال الساعات المقبلة.