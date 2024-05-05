داخل مغارة جبلية.. مصرع 3 أشخاص أثناء البحث عن الآثار بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، داخل مغارة جبلية في منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين مصرع كل من " محمد.ر.ع"، 38 عامًا من محافظة سوهاج، سامي.م.ع.م"، 38 عامًا ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، " أشرف.م.ع.ب"، 36 عامًا ومقيم محافظة سوهاج، بسبب سقوطهم داخل نفق وحفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور " الفرافرة – ديروط" خلال بحثهم وتنقيبهم عن الآثار.

جرى نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.