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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الاتصالات و"إكسيد" توقعان اتفاقية مبتكرة لتحسين جودة مراكز الاتصالات بالذكاء الاصطناعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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في خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير قطاع الاتصالات في مصر، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون تاريخية مع شركة "إكسيد"، لتطوير تطبيق يعتمد على التقنيات الذكية في ضمان جودة الخدمة في مراكز الاتصالات.

أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية هذه الاتفاقية كمبادرة تجسد التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. 

وأضاف أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحسين كفاءة العمل وتعزيز صناعة مراكز الاتصالات، مما يسهم في دعم جهود تطوير صناعة التعهيد في البلاد.

من جانبه، أكد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، التزام الشركة بالمشاركة في هذا المشروع، واستخدام أحدث التقنيات الذكية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، أن التطبيق المخطط له يهدف إلى تحليل محتوى المكالمات الصوتية في مراكز خدمة العملاء، بهدف تحسين أداء موظفي الخدمة من خلال تقديم تقييمات فورية وتحفيزات لتحسين جودة الخدمة.

أكد وائل مصطفى، العضو المنتدب لشركة "إكسيد"،  التزام الشركة بتطوير وتطبيق أحدث التقنيات الذكية في مجال مراكز الاتصالات.

وأضاف أن شركة "إكسيد" لا تتوقف عن تطوير قدراتها بما يواكب التطور الكبير الذى تشهده تكنولوجيا الاتصالات فى العالم ودعمها دوماً بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعى.

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