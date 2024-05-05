نتنياهو يرفض مطالب حماس بإنهاء الحرب مُقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على رفضه لمطالب حركة حماس بإنهاء الحرب على قطاع غزة مُقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، معتبرا أن ذلك سيبقي الحركة على رأس السلطة في القطاع ويشكل تهديدا لإسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن "نتنياهو وجه اللوم إلى تقارير وسائل إعلام واتهمها بتقويض سير المفاوضات والتسبب فيما وصفها بـ"معاناة غير ضرورية" لأهالي الأسرى الإسرائيليين.

وزعم نتنياهو أن حركة "حماس" هي التي تعرقل الإفراج عن الأسرى والوصول إلى صفقة، وأن الجانب الإسرائيلي يبذل كل جهد ممكن، من أجل تحريرهم، وذلك بعد يوم واحد فقط من اتهام أهالي الأسرى له بالمماطلة، ونسف الاحتمال الوحيد بإعادة ذويهم أحياء.

ورأى نتنياهو أن الاعتقاد بأن إسرائيل مُستعدة لتقديم الكثير من التنازلات لحماس وإنهاء الحرب ليس على الطاولة، قائلا "لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بذلك، نحن لسنا مستعدين لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخابئها وتسيطر على غزة مرة أخرى، وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية، وتعود إلى تهديد مواطني إسرائيل في المستوطنات المحيطة، وفي مدن الجنوب، وكافة أنحاء إسرائيل".