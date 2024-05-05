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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصدر بالأهلي يكشف موقف أحمد عبدالقادر من نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحمد عبدالقادر لاعب
أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي
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تأكد غياب أحمد عبد القادر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراتي نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الترجي التونسي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.
وقال مصدر في الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن  الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله أبلغ مارسيل كولر المدير الفني أن أحمد عبدالقادر خارج حسابات الجهاز الفني في نهائي دوري الأبطال بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن اللاعب يحتاج إلي فترة تراوح بين 20 يوما وشهر حتى يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد الإصابة العضلية.
وشدد المصدر أن مارسيل كولر كان يمني النفس بتجهيز أحمد عبدالقادر للمشاركة في النهائي الأفريقي خاصة بعد التألق في المرحلة الأخيرة واصبح أحد الأوراق التي يعتمد عليها في المباريات. 
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس بينما تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 25 من ذات الشهر.
 

غياب أحمد عبد القادر النادي الاهلي نهائي دوري الأبطال الأهلي مع الترجي التونسي