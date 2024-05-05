محافظ القليوبية يقدم التهاني للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

أجرى، اليوم الأحد، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

بدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الانجيلية بالقليوبية ثم توجه الهجان لتقديم التهنئة للانبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة .

واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها بمطرانية شبرا الخيمة.

وأعرب محافظ القليوبية خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية للكنيسة المصرية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، مشيرا إلى أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد.

وتابع المحافظ: جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

جولة المحافظ

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