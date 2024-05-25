آليات الاحتلال تقصف بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بأن آليات الاحتلال تقصف بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح، تواصلت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال جنوب رفح. وشنّ الاحتلال، صباح اليوم، أحزمةً نارية على مناطق وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس. في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال شقةً سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.