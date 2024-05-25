ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

آليات الاحتلال تقصف بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط غزة

اليات الاحتلال
اليات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بأن آليات الاحتلال تقصف بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح، تواصلت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال جنوب رفح. وشنّ الاحتلال، صباح اليوم، أحزمةً نارية على مناطق وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس. في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال شقةً سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

آليات الاحتلال مخيم النصيرات قطاع غزة قصف