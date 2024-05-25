الليلة.. مهرجان كان السينمائي يسدل ستار نسخته الـ77

يسدل مهرجان كان السينمائي، مساء اليوم السبت، الستار على فعاليات نسخته الـ77 والتي استقطبت على مدار أكثر من 10 أيام نخبة من الأسماء المرموقة في صناعة السينما. كما من المقرر توزيع جوائز السعفة الذهبية للأعمال الفائزة في المسابقة الرسمية والمختارة من قبل لجنة التحكيم التي ترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج.

وخلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي، من المقرر تكريم المخرج والكاتب الأمريكي جورج لوكاس، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما.

وقال لوكاس قبل وقت سابق: "لطالما احتل مهرجان كان مكانة خاصة في قلبي. لقد فوجئت وابتهجت عندما تم اختيار فيلمي الأول “THX-1138”، ليتم عرضه في برنامج جديد للمخرجين لأول مرة يسمى "نصف شهر المخرجين". منذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في مناسبات عديدة في مناصب مختلفة ككاتب ومخرج ومنتج. يشرفني حقًا هذا التكريم الخاص الذي يعني الكثير بالنسبة لي”.

تميز ظهور جورج لوكاس لأول مرة في صناعة السينما بتعاونه الوثيق مع فرانسيس فورد كوبولا، الذي ساعده في إنتاج فيلم THX 1138" (1971)"، المقتبس من أحد أفلامه القصيرة التجريبية التي تم إنتاجها في جامعة جنوب كاليفورنيا. منذ فيلمه الأول، عرض جورج لوكاس موضوعات تتعلق بالخيال العلمي للتنديد بمجتمع المراقبة، واستخدام الحب لمحاربة القدر والامتثال، وعكس القيم الأخلاقية لتحدي دور الخير والشر.

وفي غضون 40 عامًا، بنى جورج لوكاس إمبراطورية هوليوود من خلال تسع حلقات من ملحمة “Star Wars”، أربع أجزاء منها أخرجها بنفسه مع شركته “لوكاس فيلم” والعديد من الشركات التابعة لها، التي استحوذت عليها شركة ديزني في عام 2012.

جوائز مهرجان كان السينمائي 2024

وكشف مهرجان كان السينمائي قبل وقت سابق عن جوائز مسابقة “أسبوع النقاد”، حيث توج فيلم الدراما “Simon of the Mountain” للمخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس، بالجائزة الكبرى كأفضل فيلم في المسابقة.

وذهبت جائزة اللمسة الفرنسية للجنة التحكيم إلى دراما المهاجرين "Blue Sun Palace" للمخرجة الصينية الأمريكية كونستانس تسانغ. وفاز بجائزة النجم الصاعد لمؤسسة لويس روديرر، الممثل البرازيلي ريكاردو تيودورو، عن فيلم "Baby" للمخرج ريكاردو كايتانو. وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج الفرنسي جيل سيلا عن فيلم “Montsouris Park”.

فيما حصل فيلم “Julie Keeps Quiet” للمخرج البلجيكي ليوناردو فان ديجل، بجائزتي مؤسسة جان للتوزيع السينمائي، وجائزة جمعية المؤلفين “SACD”. ومنحت قناة “كانال بلس” جائزتها لأفضل فيلم قصير للمخرج التركي جيم ديميرير عن فيلم "Absent".

يذكر أن مسابقة أسبوع النقاد شهدت مشاركة مصرية بفيلم “رفعت عيني للسما” المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وفاز بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان، مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found” للمخرج راؤول بيك.

كما توجت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، التي ترأسها المخرج الكندي زافييه دولان، فيلم الدراما الصيني "Black Dog" للمخرج غوان هو، بجائزة أفضل فيلم، فيما حاز فيلم “The Story of Souleymane” للمخرج بوريس لوجكين، على جائزتين. فيما حصل الفيلم السعودي “نورة” للمخرج توفيق الزايدي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.