بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر صباح اليوم الأحد ، المهنئين بعيد القيامة المجيد، ذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث حرص عدد من الآباء الكهنة، على اصطحاب شعب كنائسهم، من أجل تهنئة صاحب الغبطة، بقيامة الرب يسوع من الأموات.

كذلك، استقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك، عدد من الرهبان والراهبات، وبعض وفود الأنشطة الرسولية المختلفة، والشخصيات المختلفة الأخرى.

وقدم الأب البطريرك كلمات الشكر والتشجيع للحاضرين، مهنئًا إياهم، بعيد القيامة.