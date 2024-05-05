جراحة نادرة لاستئصال كيس ضخم بدماغ مولود عمره 4 أيام بمستشفى السلام التخصصي

فى حالة نادرة الحدوث، أجرى مستشفى السلام التخصصى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، جراحة دقيقة لمولود عمره بضعة أيام، يعانى من وجود كيس ضخم بالدماغ واحتوائه علي أنسجة للمخ وسائل نخاعي.

بعد إستغاثة متكررة من أهل المولود عبر صفحات السوشيال ميديا، منذ الولادة ولمدة 4 أيام متواصلة لتوفير أى مستشفى لاستقبال المولود وإجراء جراحة عاجلة له، لم تتمكن كبرى المستشفيات بالقاهرة من استقباله تحسبا لوفاه الحالة، نظرا لاحتياج الطفل إلى جراحه مخ وأعصاب كبيرة ونادرة.

ومكث الأب قرابة 72 ساعة بمولوده حائراً بين المستشفيات طارقاً كل أبواب الأمل لاستقبال مولوده، إلى أن جاء شعاع النور من مستشفى السلام التخصصي بالموافقة على استقبال المولود وإجراء الجراحة اللازمة له .

واستقبل الدكتور أحمد رزق، مدير المستشفى، الحالة والاستجابة الفورية ووجه باستقبالها بقسم الحضانات فورا، وعلى الفور تم تجهيز كافة الإمكانيات اللازمة لإستقبال الحالة بحضور الدكتور محمد جمال ، نائب رئيس قسم الحضانات، وتم إجراء جميع الفحوصات الضرورية لاستقرار الحالة وتجهيزها لإجراء العملية الجراحية اللازمة لاستئصال الجزء المتضخم خارج المخ.

ونسق الدكتور عمر عبدالعاطي ، نائب المدير العام للاقسام الحرجة، مع فريق جراحي المخ والأعصاب وفريق التخدير لدخول الحالة لإجراء العملية الجراحية، وتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للحالة وتبين وجود كيس ضخم بالدماغ واحتواءه علي أنسجة للمخ وسائل نخاعي.

وأوضح الدكتور أحمد رزق ، أنه جرى التنسيق مع فريق من أفضل جراحي المخ والأعصاب بمصر، وتم تحديد موعد عاجل لإستئصال الكيس مع المحافظة علي أنسجة المخ ، مع وجود فريق متكامل من التخدير والحضانات، وتجهيز غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية بعد يومين فقط من إستقبال الحالة.

كما تم متابعة الحالة علي مدار الساعة بواسطة فريق أطباء وتمريض قسم الحضانات والعمل علي استقرارها والوصول بها للتحسن المطلوب لخروجها.

وأوضح مدير مستشفى السلام التخصصى، أنه تم خروج الحالة بعد التحسن، واجراء تدريب الأم علي كيفية التعامل مع الحالة ورضاعة الطفل بعد أسبوع من إجراء الجراحة.

تم إجراء الجراحة والإشراف من خلال فريق متكامل ضم كلا من الدكتور أحمد رزق نسيم، مدير عام المستشفي، والدكتور عمر عبدالعاطي، نائب المدير العام للاقسام الحرجة، والدكتور اسامة أحمد توفيق ،رئيس قسم الحضانات، الدكتور محمد حسن منصور، رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، الدكتور محمد عصام، نائب رئيس قسم المخ والأعصاب ، الدكتور محمد أبوشادي استاذ التخدير، والدكتور محمد جمال نائب رئيس قسم الحضانات ، ومعاونة فريق التمريض قسم الحضانات وقسم العمليات.

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