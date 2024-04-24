الناس مبقتش سهلة.. غدا حملة جديدة لـ مقاطعة الأسماك في سوق العبور

كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، آخر تفاصيل تأثير حملات مقاطعة الأسماك على الأسعار في الأسواق المحلية بالمحافظات.

وأوضح العسقلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد وبعض المحافظات نجحت بشكل كبير في تخفيض الأسعار بالأسواق المحلية، لأن بورسعيد تعتبر البلد الأكثر استهلاكا للأسماك في مصر.

وأضاف : «ما حدث في سوق الأسماك سيؤثر على الأسعار بشكل كبير وواسع، وسألت في بورسعيد إمبارح وعرفت إن الأسعار وصلت لـ 30 و40 جنيه للكيلو في بعض الأنواع».

وأردف: «ننفذ حملة كبرى لمقاطعة الأسماك في سوق العبور بالقاهرة الكبرى، اعتبارا من غدًا الخميس وحتى شم النسيم، حيث أن سوق العبور هو بمثابة بورصة الأسماك في مصر، وأدعو جميع البلوجر والإعلاميين والصحفيين في كل مكان؛ بالحديث عن حملة المقاطعة على جميع الأسواق».

وأكمل العسقلاني: «نطالب المساندة من الدولة ضد جشع التجار، ويوجد 3 عائلات متحكمين في تسعير الأسماك في سوق العبور، ولابد من التصدي لمثل هذه المواقف».

واختتم : أناشد اتحاد منتجي الدواجن في مصر وأقول لهم: «اتعلموا من اللي حصل في السمك، لموا الدور لأن الناس مبقتش سهلة».

