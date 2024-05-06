سلفاكير يلتقي كباشي ويشيد بوثيقة توصيل المساعدات الإنسانية ويدعوان لتنفيذها

أشاد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لدى استقباله بالقصر الرئاسي بجوبا، اليوم الاثنين، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بوثيقة إيصال المساعدات الإنسانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.



وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت جلواك - بحسب بيان مجلس السيادة اليوم - إن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي أطلع الرئيس سلفاكير على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة ايصال المساعدات الإنسانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.



وأضاف أن الرئيس سلفاكير دعا إلى ضرورة استعجال توقيع الوثيقة؛ لتسهيل وصول الإغاثة للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة.



الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية وخلال لقاء جمع بين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال الفريق عبد العزيز الحلو، اتفقتا على إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بشكل فوري وتوقيع وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات الإنسانية في غضون أسبوع.



ويضم وفد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، الذي يزور جوبا كلا من وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم، وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين الفاضل، ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو.