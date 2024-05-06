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الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص بالنزهة

السائق المتهم
السائق المتهم
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لقيت سيدة مصرعها بطريقة مأساوية اسفل عجلات سيارة ميكروباص بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) إصطدمت بها سيارة "ميكروباص" ولاذ قائدها بالفرار نتج عن ذلك إصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاتها.


و بالفحص وإجراء التحريات أمكن ضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة "، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل هروبه خوفاً من الأهالى،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لا يتوفر وصف.
السائق المتهم 
مصرع سيدة سيارة ميكروباص النزهة