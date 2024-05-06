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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة طاحنة داخل كافية بالمقطم

مشاجرة في كافية_
مشاجرة في كافية_ صورة أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص فى مشاجرة طاحنة داخل كافية بسبب التحرش بفتاة بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة ومصابين داخل كافية كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص)، طرف ثان (7 أشخاص، يعملون بالكافية المشار إليه) "جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة" لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة من الطرف الثانى، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض مما أدى إلى حدوث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 10 أشخاص مشاجرة طاحنة كافية بسبب التحرش بفتاة التحرش بفتاة المقطم