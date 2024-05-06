بالأرقام والتفاصيل.. خطة لتحويل "مناخ" بورسعيد إلى حي أخضر

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، جهودها، لتنفيذ خطة تحويل حي المناخ إلى حي أخضر تحقيقًا لأحد أهداف رؤية مصر 2030.

أشار المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ، إلى أن الحي يمتلك ما يقرب من 100 ألف متر مربع مساحة خضراء في نطاقه من بينها 7 حدائق كبرى والبقية مسطحات خضراء وأحواض وجزر وسطى موزعة بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق الحي، من بينها "مشتل" خاص بالحي يعد من أكبر مشاتل المحافظة ويقع بمنطقة العاشر من رمضان وتشرف عليه إدارة الحدائق بالحي، و تبلغ مساحته 1890 متر مربع، ويعتمد الحي عليه في إنتاج النباتات بهدف زراعتها في الحدائق والمسطحات الخضراء والشوارع والميادين، وتتنوع النباتات المتواجدة بالمشتل ما بين أشجار كأشجار الفيكس واكاسيا وايضا نباتات الزينة بأنواعها المختلفة، ووظيفته الأساسية مكان مخصص لإجراء عملية التكاثر والرعاية وإنتاج شتلات النباتات.

وأكد أن هناك عدد من المبادرات التي نفذها حي المناخ في مجال الاهتمام بالحدائق لضمان استدامتها البيئية، أبرزها المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والتي استقبلت خلالها محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان 70 ألف شجرة، بالإضافة إلى زراعة حوالي 3000 شجرة من الأشجار المثمرة والنباتات.