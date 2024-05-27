مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في مرسين التركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وقال وزارة الداخلية التركية في بيان لها، "قتل 10 أشخاص وأصيب 39 آخرون إثر تصادم حافلة لنقل ركاب بشاحنة وسيارتين في مقاطعة طرسوس التابعة لولاية مرسين جنوب البلاد".

وأوضح البيان "أن الحافلة كانت متجهة من ولاية ديار بكر إلى إسطنبول".

من جانبه، أوضح وزير العدل التركي يلماز تونج، في تصريح على منصة "إكس"، إن "النيابة العامة في طرسوس بدأت تحقيقا حول حادث السير الذي وقع في ولاية مرسين".

من جانبه، أعلن محافظ ولاية مرسين علي حمزة بهليفان في تصريحات صحفية، أن "حافلة ركاب كانت متجهة من دياربكر إلى أضنة، ومنها إلى أنقرة وإسطنبول، لكنها غيرت مسارها على الطريق السريع لأسباب غير معروفة وسط أمطار غزيرة، لتصطدم بسيارتين وتنقلب ومن ثم تصطدم بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين وفق المعلومات الأولية".

وأضاف "أن عدد القتلى والجرحى قد يزداد لاحقا".

وحوادث الطرق شائعة في تركيا بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلًا عن الظروف المناخية السيئة.