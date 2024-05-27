دفن جثة شخص عثر عليه ميتا أسفل عقار في الهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بعقار في منطقة الهرم، وصرحت بدفن جثته عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بأسباب وفاته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت التحريات أن الشخص المتوفى ويدعى "أمين. ع " يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو الطابق الخامس مع عدم وجود شبهة جنائية.

تلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بدائرة القسم.

انتقلت قوة من مباحث الهرم على الفور إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص سقط من الطابق الخامس بعقار وهو ما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وايداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.