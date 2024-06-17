إيطاليا: وصول 173 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الاثنين، وصول 173 مهاجرًا على متن ثلاثة قوارب لسواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وقالت المصادر، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة بالجزيرة التي تستضيف حاليًا 308 أشخاص، بينما قامت محافظة أجريجينتو الايطالية، اليوم بترتيب نقل ما لا يقل عن 150 شخصًا على متن العبارة إلى بلدة بورتو إمبيدوكلي غرب صقلية.

في السياق ذاته، قامت سفينة شراعية تابعة لمنظمة (ريسكشِپ) غير الحكومية الألمانية بنجدة قارب هجرة، أبلغ عنه مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية في ايطاليا، حيث تعرض القارب المكتظ بالأشخاص لعطل في المحرك وتم التدخل وتزويد الأشخاص الـ62 الذين كانوا على متنه بمعدات الإنقاذ اللازمة لضمان سلامتهم.

وأفادت المنظمة غير الحكومية، بأن القارب كان قد غادر من سواحل ليبيا وبقي مبحرًا منذ بضعة أيام، وأنه بالاتفاق مع السلطات المختصة، تم سحب القارب إلى لامبيدوزا، وفي الصباح وصل خفر السواحل الإيطالي وانتشل الأشخاص الذين كانوا على متنه.