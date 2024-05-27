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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قياديين من القسام جراء غارات على رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه استهداف قياديين اثنين من القسام في غارات رفح الفلسطينية وهما ياسين ربيع وخالد النجار.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد سلسلة غارات مكثفة في أماكن متفرقة برفح الفلسطينية واستشهد نحو 40 مواطنًا وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح شمال غرب رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،984 مواطنًا، وإصابة 80،643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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