أمن القاهرة يكشف ملابسات مقتل سودانى داخل مطعم بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة ملابسات مقتل سودانى داخل مطعم بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود بشخص متوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص عُثر على جثة (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وتم تحديد مرتكب الواقعة (عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم – يحمل جنسية إحدى الدول) وذلك لحدوث خلاف بينهما حال تواجد المتوفى بالمطعم المشار إليه قام على إثرها العامل بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.