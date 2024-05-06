الأمن يتحفظ على الكاميرات في واقعة دهس عصام صاصا لأحد الأشخاص بالطالبية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وقوع حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته وفحصها.

كما تناقش الأجهزة الامنية عددا من شهود العيان للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث وجمع التحريات اللازمة والتي أثبت صحة واقعة الدهس.

كان قد تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.