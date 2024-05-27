إدراج جامعة المنيا ضمن أفضل 7.7 % جامعة على مستوى العالم

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تقدم جامعة المنيا في مجال التصنيفات الدولية؛ حيث احتلت الجامعة المرتبة الــ17 محلياً، و 1600عالميًا وفقًا لتنصيف" CWUR " The Center for World University Ranking، لعام 2024، كما تم إدراج جامعة المنيا ضمن أفضل7.7 % جامعة على مستوى العالم وفقًا لهذا التصنيف أيضًا؛ حيث يقوم التصنيف بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20,966 جامعة على مستوى العالم.

وثَمًن رئيس الجامعة، ما حققته الجامعة من إنجازات في تلك التصنيفات، مؤكدًا أن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من أهم أوليات جامعة المنيا؛ لأهميتها ودورها كأحد المؤشرات الأساسية للارتقاء بالبحث العلمي، ومخرجاته المطلوبة لتطوير الجامعات، الذي ينعكس على احتياجات التنمية والنهوض بالمجتمع في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى حرص الجامعة في تطبيق خُططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي، بما يُحقق الريادة لجامعة المنيا، والوصول بها إلى مكانة مرموقة محليًا وعالميًا.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "CWUR" العالمي، يعتمد على قياس مجموعة من المؤشرات، وهي: جودة التعليم، وتوظيف الخريجين، وتميز أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات وأداء البحث العلمي، والريادة، والتأثير العالمي.

وتعتبر منظمة " CWUR " منظمة استشارية رائدة، تُقدم المشورة في مجال السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات؛ لتحسين نتائج التعليم والبحث.