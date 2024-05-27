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الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مايو 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 27 مايو 2024، بعد ان شهدت تراجعا خلال تعاملات أمس الأحد في سوق الصاغة في مصر .
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيهًا في محلات الصاغة، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا للجرام.


أما سعر الذهب عيار 24 فسجل نحو 3542 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 14 ما يقرب من 2066 جنيها.

سعر جنيه الذهب فى مصر 
بينما وصل  سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 24800 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة، وسجلت سعر الأوقية اليوم في الأسواق العالمية نحو 2339 دولارًا.

 أسعار الذهب  بالأسواق المحلية 


تراجعت أسعار الذهب  بالأسواق المحلية بنسبة 1.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أول أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3.4 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، متأثرة بمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي، ما وضع الذهب في حالة المعاناة، والتراجع الحاد، حيث قلصت هذه البيانات من التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي خلال العام الجاري.

وشهدت الأسواق حالة من التباطؤ في المبيعات، خلال الفترة الحالية، في ظل توجه السيولة النقدية للمواطنين لأسواق الأضاحي، مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وكذلك نتيجة موسم الامتحانات.

 

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