الذهب يتراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد

انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة ١٥ جنيها داخل محلات الصاغة .

وسجل سعر عيار ٢١ نحو ٣١٠٠ جنيه للبيع و ٣١١٥ جنيه للشراء وعيار ٢٤ نحو ٣٥٤٢ جنيها للبيع و ٣٥٦٠ جنيها للشراء، و عيار ١٨ نحو ٢٦٥٧ جنيها للبيع و ٢٦٧٠ جنيها للشراء .

بلغ سعر أوقية الذهب نحو ٢٣٣٣ دولارا للبيع و ٢٣٣٤ دولارا للشراء والجنيه الذهب ٢٤.٨ ألف جنيه للبيع ٢٤.٩٢ ألف جنيه للشراء.