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الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة ١٥ جنيها داخل محلات الصاغة .
وسجل سعر عيار ٢١ نحو ٣١٠٠ جنيه للبيع و ٣١١٥ جنيه للشراء وعيار ٢٤ نحو ٣٥٤٢ جنيها للبيع و ٣٥٦٠ جنيها للشراء، و عيار ١٨ نحو ٢٦٥٧ جنيها للبيع و ٢٦٧٠ جنيها للشراء .
بلغ سعر أوقية الذهب نحو ٢٣٣٣ دولارا للبيع و ٢٣٣٤ دولارا للشراء والجنيه الذهب ٢٤.٨ ألف جنيه للبيع ٢٤.٩٢ ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب سعر عيار٢١ سعر عيار ١٨ سعر عيار ٢٤ سعر عيار ١٤