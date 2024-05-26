انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة ١٥ جنيها داخل محلات الصاغة .
وسجل سعر عيار ٢١ نحو ٣١٠٠ جنيه للبيع و ٣١١٥ جنيه للشراء وعيار ٢٤ نحو ٣٥٤٢ جنيها للبيع و ٣٥٦٠ جنيها للشراء، و عيار ١٨ نحو ٢٦٥٧ جنيها للبيع و ٢٦٧٠ جنيها للشراء .
بلغ سعر أوقية الذهب نحو ٢٣٣٣ دولارا للبيع و ٢٣٣٤ دولارا للشراء والجنيه الذهب ٢٤.٨ ألف جنيه للبيع ٢٤.٩٢ ألف جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يتراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة ١٥ جنيها داخل محلات الصاغة .
انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة ١٥ جنيها داخل محلات الصاغة .