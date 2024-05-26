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الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مايو 2024، وذلك بعد أن شهد تراجعا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,560 جنيه للشراء، و 3,549 جنيه للبيع .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3,115 جنيه للشراء، و 3,105 جنيه للبيع. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,670 جنيه للشراء، و 2,661 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,077 جنيه للشراء، و 2,065 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24,920 جنيه للشراء، و 24840 جنيه للبيع.

 

الذهب أسعار الذهب