أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مايو 2024، وذلك بعد أن شهد تراجعا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,560 جنيه للشراء، و 3,549 جنيه للبيع .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3,115 جنيه للشراء، و 3,105 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,670 جنيه للشراء، و 2,661 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,077 جنيه للشراء، و 2,065 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24,920 جنيه للشراء، و 24840 جنيه للبيع.