"تحميك من الشيخوخة".. كيف يؤثر شرب القهوة يوميا على البشرة؟

القهوة من المشروبات التي قد تكون صحية جدا للبشرة والجسم وقد تكون سلبية جدا لهم في احيان اخرى والامر متوقف على طريقة تناولها القهوة وعدد مرات تناولها وطريقة تحضيرها.

القهوة واحدة من اكثر المشروبات استهلاكا في العالم ومشروب يومي اساسي في بداية اليوم للكثير من الناس والتنازل عنها امر صعب للغاية ولكن اذا كان الامر منظم ومتبع تعليمات صحية لتناولها فيصبح الامر صحي وهناك الكثير من الابحاث والدراسات التي اجريت على القهوة وتناولها على الجسم والجلد.

اثبتت الدراسات وفقا لموقع healtline الطبي ان للقهوة تأثير على صحة الجلد فالكافيين الموجود بشكل اساسي في القهوة قد يكون له تاثير وقائي على الجلد ويحميه من الشيخوخة الناتجة عن الاجهاد التأكسدي حيث ان القهوة مضادة للأكسدة، ولكن الافراط فيها بكل تأكيد يضر الجلد والجسم ويمكن ان يسبب الجفاف لأن الكافيين مدر للبول وقد يسبب التهاب الجلد الناتج عن الجفاف، واشارت الدراسات ان القهوة بالالبان تضر الجلد وتزيد من حب الشباب.

ومن اضرار الافراط في تناول القهوة هو عدم انتظام النوم واضرابات ومشاكل النوم التي بالتأكيد تؤثر على البشرة وتجعلها غير صحية وغير نضرة وتمنع اصلاح خلايا الجلد التي تحدث في ساعات النوم ليلا، وبالتالي قد تحدث شيخوخة مبكرة للبشرة اما اتباع شرب فنجان واحد يوميا في ساعات مبكرة من اليوم ودون اضافة الالبان او كمية كبيرة من مسحوق القهوة قد يحسن من مظهر البشرة ويعمل على شدها ونعومتها وتقليل ظهور الخطوط وتحفيز تدفق الدم للجلد وبالتالي بشرة مشرقة وحيوية، ومن النصائح يجب اتباعها مع شرب القهوة ترطيب الجسم بشكل كافي عن طريق شرب الماء.