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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بوريل: إسرائيل تمضي قدما في عملياتها العسكرية رغم طلب محكمة العدل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يحثها على وقف هجومها على الفور.

وأضاف بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يتعين تنفيذ حكم المحكمة، وقال إنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.

كان مسؤولون في خدمات الصحة والطوارئ المدنية الفلسطينية قالوا إن ما لا يقل عن 35 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات اليوم الأحد في ضربات جوية إسرائيلية بمنطقة مخصصة للنازحين بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

 

 

جوزيب بوريل السياسة الخارجية إسرائيل