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الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 27 مايو 2024

سعر الدولار
سعر الدولار
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سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27 مايو 2024، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد أن شهد تراجع طفيفا متأثرا بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض في السوق المصرفي لمصري.

وبحسب المواقع الرسمية للبنوك فقد سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو  47.06 جنيه للشراء، 47.18 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.


وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع،و سعر الدولار في بنك مصر 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.06 جنيه للشراء، 47.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع، وفي  مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.07 جنيه للشراء، 47.17 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.05 جنيه للشراء، 47.15 جنيه للبيع.
 

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